Düşme hattında yer alan sarı-kırmızılılarda tüm planlar 3 puan üzerine kurulurken, taraftarlar da stadı doldurmak için organizasyonlara başladı. Sadece 2 galibiyet elde edebilen Göztepe, evindeki kötü gidişata da son vermek için kenetlendi. Bu sezon özellikle deplasmanlarda kritik puanlar toplayan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda ise umduğu sonuçları elde edemedi.

Evinde Başakşehir'i 2-1 yenip Fenerbahçe ile berabere kalan İzmir ekibi, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Giresunspor, Trabzonspor ve Konyaspor maçlarını gol atamadan kaybetti. Teknik direktör Nestor El Maestro, haftalardır pozitif futbol oynadıklarını ve artık emeklerinin karşılığını kazanarak alacaklarını söyledi. Sırp teknik adam, "Benim takımım iyi yoldu. Bunu her maç gösteriyoruz ama sonuca gidemiyoruz. Pazartesi günü taraftarımız önünde bu şanssızlığa son vereceğiz" dedi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)