Göztepe’de tek gündem ligde kalmak

Sosyal medyada son günlerde Göztepe’nin hisselerinin Anadolu Grubu’na devredileceği iddiaları üzerine sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili açıklama geldi. İddianın asılsız olduğunu açıklayan Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, "Sabah bir uyandım ki kulüp elden gitmiş. Başkanı arayıp ‘Anahtarları nereye bırakayım’ diye sordum ve güldük. Tuncay Özilhan ile son olarak yaklaşık 1.5-2 sene önce stadyum sponsorluğu için görüştük. Mehmet Sepil ile Tuncay Özilhan’ın sosyal medyada yayılan fotoğrafı da o gün çekildi. Kulübü devretmek için hiç kimseyle görüşmedik. Bugüne kadar çıkan söylentilerin hiçbir gerçeklik payı yok. Ne Altınbaş ile özel bir madde var, ne Sadettin Saran ile ne de Katarlılarla görüştük" dedi.

"Ligde kalacağız"

Ankaragücü maçı öncesinde çıkan bu söylentilerden dolayı üzgün olduklarını belirten Papatya, "Diğer şehirlerde olan kenetlenmeyi burada göremiyoruz. Süper Lig’de şehrin tek temsilcisiyiz ve bunun için kenetlenmemiz gereken günlerde bu tarz iddialarla uğraşıyoruz. Şu anda tüm şehri ayağa kaldırmak lazım. Bizim gündemimizde hafta sonu oynayacağımız Ankaragücü maçından başka bir şey yok. Bu maçı da kazanıp ligde kalacağımıza inancımız tam" ifadelerini kullandı. Geçen hafta oynanan Bursaspor maçında çok iyi ağırlandıklarını belirten Göztepe Başkanvekili, Bursa halkı, yönetimi ve emniyetine de teşekkür etti.

İHA