Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenip moral tazeleyen Göztepe'de kanat oyuncu Tayfur Bingöl ikinci yarıda formayı unuttu.

Sezonun ilk yarısında 15 müsabakada görev alan 26 yaşındaki futbolcu, ikinci devrede ise yalnızca 8 dakika sahada kalabildi. Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşılaşmalarında 90 dakika boyunca yedek kuylübesinde oturan Tayfur, sadece Galatasaray müsabakasının son 8 dakikasında forma giyebildi. Kayserispor maçı öncesi kanat oyuncuları Serdar ve Yasin'in cezalı duruma düşmesinin ardından Tayfur'un gözünü teknik direktör Kemal Özdeş'e çevirdi. Ancak Kemal Özdeş'in Kadir Has Stadı'nda kanatlarda Halil ve Gouffran'ı tercih edeceği ifade edildi.

İzmir ekibine, 2016-17 sezonunda Gençlerbirliği'nden transfer edilen Tayfur, 1'inci Lig'de Play-Off'lar dahil 33 maça çıkıp 6 gol attı. Ertesi sezon Göztepe ile Süper Lig heyecanı yaşayan oyuncu 25 maçta görev alıp fileleri 5 kez sarstı. Tayfur bu sezon ise henüz gol sevinci yaşayamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Göztepe'de sol bek Berkan Emir de Lumor Agbenyenu'nun transfer edilmesinin ardından kesik yedi. İkinci yarının ilk haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında 90 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu son 3 maçı kulübede geçirdi. Karşılaşmanın hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılılarda Yasin, Borges ve Serdar cezalı, sol bek Traore ise sakat.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)