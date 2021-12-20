Göztepe’de taraftarlarından kötü gidişata tepki

Göztepe ’de kötü gidişat sürüyor. Süper Lig ’de oynadığı 17 maçta 9 mağlubiyet, 5 beraberlik ve 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, topladığı 14 puanla 18. sırada yer alıyor. Ligin başlangıcından itibaren bir türlü düzlüğe çıkamayan Göztepe’de, üst üste alınan kötü sonuçlar taraftarın da tepkisine neden oldu.

Dün oynanan ve 1-0 kaybedilen Fatih Karagümrük karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle maçın son dakikalarına doğru önce futbolculara sonra ise yönetime tepki gösterdi. Taraftarlar, “O forma kutsaldır nasip olmaz herkese”, “Göztepe bizimdir bizim kalacak” tezahüratlarıyla tepkilerini dile getirdi.

İHA