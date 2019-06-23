Göztepe’de sola Marlon

Hatayspor’dan sağ bek Murat Paluli’yle sözleşme imzalayıp ilk transferini resmiyete döken Göztepe, son 6 sezondur Menemenspor foorması giyen Veli Çetin’le de her konuda anlaştı.

Beşiktaş altyapısından çıkan 24 yaşındaki stoper, müthiş bir sezon geçirirken, çıktığı 34 maçta, 9 da gol atmıştı. Göz Göz, sol bek transferini de bitirmeye hazırlanıyor. Brezilya’da Fluminense forması giyen 22 yaşındaki Marlon’a teklif yapılırken, 22 yaşındaki Sambacı olumlu dönüş yaptı. Sol bekleri Lumor Agbenyenu ve Adama Traore ile kesin olarak yolları ayıracak Göztepe, o bölgeye yine yabancı tercih edecek.