Göztepe’de şok: Mehmet Sepil başkanlığı bırakıyor

Altınbaş Holding’den 2014 yılında devraldığı kulübü 2’nci Lig’den 14 sene sonra Süper Lig’e çıkarıp burada kalıcı yapan, Sarı-Kırmızılılar’a aradan geçen süreç içinde Urla Adnan Süvari Tesisleri ve tarihindeki ilk stadı olan Gürsel Aksel Stadı’nı kazandıran Mehmet Sepil, veda edeceğini duyurdu.

‘Bayrağı devralana kadar...’

Sepil açıklamasında, “Haziran ayı içerisinde yapılacak Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş. Genel Kurulu ile 7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Üstlenmiş olduğum tüm görevler bir İcra Kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir” dedi.

Stada girmemişti

Son 2 yıldır yerli veya yabancı yatırım şirketlerine hisselerinin tamamının veya bir kısmının devri iddialarının bitmediği Göztepe’de iddiaları doğrulayan Sepil, Two Zero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kurucusu olup sadece futbol yatırımlarına odaklı Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi’ne bu sezon bir miktar hisse devri yapmıştı. Mehmet Sepil, geçen hafta Beşiktaş maçında rakip taraftarın tribüne alınması üzerine yönetimiyle birlikte stada girmemişti.