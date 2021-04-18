Son haftalarda Cim Bom'u deviren Rize'yi sahasında 2-0, Hatay'ı da deplasmanda 3-2 mağlup eden Göz Göz, Galatasaray karşısında da öne geçti ama üst üste 3. galibiyetini alamadı. Diabate'nin müthiş golüne konuk ekip Kerem'in hat-trick'yle karşılık verdi. İzmir ekibi, Ünal Karaman yönetimindeki 7. iç saha maçında Sivas'tan (3-5) sonra Galatasaray karşısında ikinci yenilgisini aldı.