Sezon başında Ujpest'ten transfer edilen 24 yaşındaki oyuncu, gelir gelmez sakatlık problemi yaşayıp forma yüzü göremedi. İyileşen Obinna'ya zorlu periyotta önemli görev düşecek.

Asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen sağ kanat ve sol kanatta da görev yapabilen, iki ayağını da kullanabilen futbolcu, lige ara verilmeden önce son Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında sakatlanan Gassama'nın yerine oyuna girip, defansın sağında görev yaptı. Gassama'nın yanı sıra kadrodaki diğer sağ bek Murat Paluli'nin de sakatlığının sürdüğü sarı-kırmızılılarda defans hattında eksiklikler nedeniyle sıkıntı yaşayan İlhan Palut, Obinna'yı Ankaragücü maçında yine sağ bek olarak sahaya sürmeyi planlıyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)