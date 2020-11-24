Göztepe’de Ndiaye kendisini göstermeye başladı

Sezon başında Hirvatistan’ın Gorica takımından kadroya dahil olan ve oynadığı ilk 6 karşılaşmada sessiz kalan Senegalli forvet son 2 mücadalede, 3 gol atarak yıldızlaştı.

Siftahı deplasmanda 1-1 biten Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında yapan 24 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü önünde 2 gol birden atarak galibiyette başrol oynadı. Özellikle son 2 sezondur hem gol yollarında hem de forvetlerde büyük sıkıntılar yaşayan Göz-Göz’de Nidaye’nin bu performansı teknik ekibi umutlandırdı. Göztepe’nin diğer golcüsü Brown Ideye ise 1 gol atabildi. Ideye’nin sakatlanmasıyla formayı kapan Ndiaye bulduğu şansı çok iyi değerlendirmiş oldu.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)