Göztepe’de Ndiaye kalıyor

Sarı-Kırmızılılar’da sözleşmeleri sona eren Lamine Gassama, Stefano Napoleoni, Anderson Esiti, Fouusseni Diabate ve Cherif Ndiaye için teknik direktör Ünal Karaman’ın yönetime raporunu verdiği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının Esiti ve Ndiaye’yi takımda görmek istediği bildirilirken, Gassama ve Diabate’nin bütçeye göre değerlendirilmesini talep ettiği vurgulandı. Karaman’ın Napoleoni’yi ise yeni sezon planlamasında düşünmediği ifade edildi. Göz Göz’de sözleşmesi devam etmesine rağmen bir türlü beklentileri karşılayamayan Nijeryalı golcü Ideye’nin ise elden çıkarılacağı kaydedildi.



