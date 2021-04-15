Göztepe'de Marko Mihojevic idmanda yer almadı
Süper Lig’in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Galatasaray’ı ağırlayacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Marko Mihojevic idmanda yer almadı.
Süper Lig’in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Galatasaray’ı ağırlayacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri’ndeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren futbolcular taktiksel çalışma ile günü tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Marko Mihojevic idmanda yer almadı.
https://twitter.com/Goztepe/status/1382650060836601861