Kaleci olarak çeşitli kulüplerde forma giydikten sonra ülkesinde HNK Rijeka takımını sportif direktör olarak Avrupa'ya taşıyan 39 yaşındaki Mance, Göztepe 'nin potansiyeline çok inandığını, başarılı olacaklarını dile getirdi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 2022 Hüseyin Yangır Sezonu Halı Saha Futbol Turnuvası'nın Kültürpark'taki açılışına Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman ve Ekmas Sportif CEO'su Barış Orhunbilge'yle birlikte katılan Ivan Mance, açılışın ardından özel açıklamalarda bulundu. Mance, "Kulübün devir süreci bizim planlandığımızdan daha uzun sürdü. Bu yeni bir başlangıç. İlk sezon her zaman stresli ve her zaman zordur ama ilk bölümü geçtik ve şimdi önümüzde yeni meydan okumalar var. Göztepe'nin potansiyeli çok büyük ama hedefler bir gecede gerçekleşmeyecek, kolay olmayacak" dedi.

"PLANLARIMIZ UZUN VADELİ"

"Ne yaptığımızı kesin olarak biliyoruz. İlk sezonda, 2 sezonda, 5 sezonda nerede olmak istediğimizi biliyoruz" diyen Mance, "Göztepe'nin bütün planları uzun vadeli. Ben buna gerçekten inanıyorum. O yüzden bu projeye katıldım. Kulübün potansiyeli inanılmaz ama tabii ki kulübün yeniden yapılanmaya, baştan aşağı revizyona ihtiyacı var. Biz herşeyi adım adım, mantıklı yapılanmayla gerçekleştirmeyi istiyoruz. Belki başlangıçta acı çektik ama uzun vadeli olarak bu proje çok büyük olacak. Bizim hedeflerimizden biri akademi. Çünkü yeni bir akademi yapmak istiyoruz. Bunu Göztepe'nin geleceği için zorunlu görüyoruz. Türkiye'nin en güçlü scout ekibini oluşturmak istiyoruz. Biz Türk gençlerinin yeteneklerine inanıyoruz" diye konuştu.

"ZAMAN VE SABIRA İHTİYACIMIZ VAR"

Taraftardan biraz sabır isteyen Sportif Direktör Mance, "Şunu da anlamalıyız, Göztepe'nin Süper Lig'den düştüğü çok travmatik bir sezondan sonra göreve geldik. Ruhsal olarak oyuncular, çalışanlar herkes psikolojik çöküş içindeydi. 22 yeni oyuncu getirdik. Hata tabii ki yapabiliriz. Hata yapmamak imkansız ama daha uzun vadeli olarak bize katkı sağlayacak yapıyı inşaa ediyoruz. Bu projenin içerisindeki herkes, Başkan Rasmus Ankersen, ben, Sport Republic'in her üyesi daha önce aynı yöntemlerle ciddi başarılar elde ettik. Hırvatistan'da Rijeka'da 7.5 yılda 70 milyon Euro kar ettik. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Yalnız biraz zamana ihtiyacımız var. Taraftardan beklentimiz biraz sabır. Bu zamana yaydığımızda başarılı olacak bir proje" dedi.

"TEKNİK EKİBE İNANIYORUM"

Teknik kadroda farklı bir yapılanmaya giderek Radomir Kokovic'i futbol metodolojisi direktörü, Ekrem Dağ'ı A takım başantrenörü, Şakir Özkayımoğlu'nu ise teknik sorumlu olarak belirleyen Göztepe'de Mance, "Ben futbolda antrenörlerime inanıyorum. Kimin oynayacağına antrenörler karar verir. Her antrenör her zaman kazanmak ister. Radomir Kokovic, Şakir Özkayımoğlu ve Ekrem Dağ takımla ilgili birlikte karar verip uyguluyorlar. Biz bir yapı yaratmaya çalışıyoruz. Bu yapıda her departmanın kendine has organizasyon şeması olacak" açıklamasını yaptı.

"GÖZTEPE'NİN HEDEFLERİ BİTMEZ"

"Biz kulübü akademiden üst yapıya ve idari yapılanmaya her seviyede organize etmeye çalışıyoruz" diyen Ivan Mance, hedeflerle ilgili, "Takıma bu sezon bir baskı uygulamıyoruz ama biz Göztepe'yiz, hedefimiz bitmez. Benim kişisel hedeflerimi sorarsanız ben her zaman en yukarıyı hayal ederim. Bu yıl, sonraki sezonlar ve önümüzdeki 5 yıl için hedeflerimiz var. Gerçekçi olmamız gerekirse ligin en genç takımlarından biriyiz ama üst sıralar için şansımızı zorlayacağız. Önümüzde ocak ayındaki transfer dönemi de var. Takıma ihtiyaç doğrultusunda takviye yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"HER HAFTA İYİYE GİDİYORUZ"

Ivan Mance, " Transfer döneminde iyi oyuncular aldık. Genç, iyi yerli oyuncuları bünyemize kattık. Oynamaya başladılar. Takım her geçen hafta iyiye gidiyor. Fiziksel olarak başladığımızdan çok daha iyi noktadayız. Scout departmanımız halen yapılanma halinde. Bu departmanda hata yapmak istemiyoruz. Sport Republic'in Premier Lig'deki kulübü Southampton ve Göztepe için ortak scout departmanı kuruyoruz. Göztepe çok büyük, Southampton'dan daha büyük bir kulüp. En iyi akademi, en iyi sistem, en iyi scout ekibini kurmak için buradayım. En büyük avantajımız Göztepe ve İzmir" dedi.

"TARAFTARLA GÜÇLÜYÜZ"

Göztepe taraftarlarının her zaman takımın arkasında durduklarını belirten Hırvat spor adamı, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da taraftarla birlikte güçlü olacaklarını söyledi. Ivan Mance, "Göztepe maçlarının her 90 dakikasında hep birlikte sevgi ve pozitif enerji ile takımın ve oyuncuların arkasında durabilirsek durdurulamaz bir güç haline gelebileceğimizi düşünüyorum. Biz Göztepe'yiz ve kulüp aile ve aile olduğu için her zaman kulübe destek olmalıyız" ifadelerini kullandı.

