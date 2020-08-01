Göztepe’de kritik bekleyiş

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Göztepe ’yi devretmeye hazırım...Görüşmeler devam ediyor. Resmileştiğinde bunu ben camiama açıklayacağım. Çin ve Katar konuşuluyor ancak Amerikalıların da ciddi bir ilgisi var” demişti. Kulüpteki belirsizlikle ilgili taraftarın ve camianın bekleyişi sürüyor. Eğer iyi bir teklif ve şartlar sunulursa, Göztepe satılabilir. Transfer konusu dahil pek çok sportif gelişme de, Göztepe kulübünün devredilip devredilmeyeceğine bağlı.