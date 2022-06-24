Göz-Göz, sözleşmesi süren 28 yaşındaki oyuncunun vedasını resmi olarak duyurdu. Gurbetçi futbolcu geçen sezon Altınordu'dan transfer olduğu sarı-kırmızılılarda 26 maça çıktı. Göztepe yönetimi, takım küme düşünce sözleşmesi fesholup geçtiğimiz günlerde Meksika'ya transfer olan Arjantinli golcü Franco Di Santo'nun kulübe veda ettiğini de açıkladı.

KAMP PROGRAMI NETLEŞTİ

Göztepe'de yeni sezon hazırlıklarının takvimi belli oldu. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde 27 Haziran Pazartesi günü toplanacak sarı-kırmızılılar, 2 günlük sağlık kontrollerinin ardından 29 Haziran'da çalışmalara başlayacak. İzmir'deki hazırlıklarını 8 Temmuz'da bitirecek Göztepe, 11-24 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kamp yapacak.