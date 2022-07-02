Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda, "1998 doğumlu hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. 1998 doğumlu orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. Kaptanı Halil Akbunar'ı Belçika ekibi Westerlo'ya satmaya hazırlanan İzmir ekibinin transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü ifade edildi. Son olarak İtalya'nın Citta Varese takımında oynayan Nijeryalı Mamah, İtalya'da toplam 46 maça çıkıp 14 gol attı.

Championship takımı Barnsley'den gelen İngiliz futbolcu Palmer ise geçen sezon 35 resmi maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı, 2 asist yaptı.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)