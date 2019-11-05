Tamer Tuna’nın, 4-1’lik Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Başkan Mehmet Sepil’in yaptığı “Hocalarımız ve futbolcularımız formsuzdu” açıklamasının ardından istifa ettiği Göztepe’de, teknik direktörlük için İlhan Palut’la anlaşmaya varıldı.

Deneyimli alternatifleri değerlendiren Göz Göz’de Başkan Mehmet Sepil, 42 yaşındaki Palut’ta karar kıldı. Başkan Vekili Talat Papatya’yla İzmir’de bir araya gelen, ABD’de bulunan Başkan Sepil’le de görüntülü bağlantı kuran Palut’la el sıkışıldı. İlk teknik direktörlük deneyimini futbolcu olarak 3’üncü Lig, 2’nci ve 1’inci Lig’de formasını giydiği Hatayspor’da yaşayan Palut, takımı 2017-18 sezonunda 2’nci Lig’de şampiyon yaptı. Genç teknik adam, geçen sezon Hatayspor’a Play-Off finali oynatıp Süper Lig’i seri penaltılarda kaçırdı.

Tecrübe değil gençlik!

Palut, bu sezon 1’inci Lig’de Hatay’daki görevinden 6’ncı hafta sonrası ayrıldı. İlhan Palut, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in son 3 yılda, Tamer Tuna ve Bayram Kadir Bektaş’tan sonra takımı emanet ettiği üçüncü Süper Lig deneyimi olmayan teknik adam olacak.