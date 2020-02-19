Göztepe’de herkes golcü

Süper Lig’in 22. haftasını Çaykur Rizespor maçının ertelenmesiyle 1 maç eksikle 33 puanla 8. sırada tamamlayan Göztepe’de hemen herkes attığı gollerle skora katkı sağlıyor. Oynadığı 21 maçta toplam 28 gol kaydeden İzmir ekibinde attığı 6 golle Serdar Gürler zirvede bulunuyor. Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Halil Akbunar’ın 5 golle katkı sağladığı sarı-kırmızılı ekipte, Alpaslan Öztürk, Andre Castro ve Soner Aydoğdu 3’er kez ağları havalandırdı.

Jerome, Trabzonspor ve Galatasaray’a attı

Göztepe’ye geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Derby County’den gelen forvet Cameron Jerome ise şimdiye kadar 2 gol attığı ligin 10. haftasındaki maçta Trabzonspor’a karşı takımının tek golünü kaydederek deplasmanda galibiyeti getirdi. İngiliz forvet, ligin 16. haftasında oynanan ve Göztepe’nin 2-1 kazandığı Galatasaray maçında da takımının ilk golünü kaydetti.

Berkan Emir ve Napoleoni’nin de 2 gol kaydettiği İzmir ekibinde Celso Borges ve Wallace Reis 1’er golle takıma katkı sağladı.

İHA