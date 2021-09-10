Pazar günü Gürsel Aksel Stadı’nda Başakşehir karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak sarı-kırmızılılarda çarşamba günü göreve gelen Maestro tüm oyuncularıyla teker teker ilgileniyor.

Yoğun bir idman programı uygulayan 38 yaşındaki teknik adam, futbolcuların moral ve motivasyonunu oldukça artırdı. Tüm takım ağır bir antrenman programından geçse de futbolcuların oldukça neşeli olduğu gözleniyor. Türkiye’deki kariyerine galibiyetle başlamak isteyen El Maestro’nun 6 aydır takımı takip etmesi de avantaj olarak değerlendirildi. Kadroyu tanıyan genç teknik adamın kafasındaki 11'i oluşturduğu ve hücum ağırlıklı bir oyun sistemiyle takımı sahaya süreceği öğrenildi.

Onur ATIŞ / İZMİR (DHA)