O sezonun ilk yarısında Jahovic'ten maksimum şekilde verim alan sarı-kırmızılılar parasal konular yüzünden deneyimli oyuncuyu ara transfer döneminde Konyaspor'a sattı. Jahovic, Süper Lig'de Göztepe formasıyla 18 maçta 14 gol atarak takıma çok önemli katkı koydu. Jahovic'in ayrılmasının ardından Göz-Göz'e dünyaca ünlü yıldız Demba Ba transfer edildi. Senegalli futbolcu Çin'de ağır bir sakatlık yaşasa da Göztepe ile çıktığı 13 maçta 7 gol kaydetti.

DEMBA BA YUHALANDI

Ancak Demba Ba'nın da İzmir macerası kısa süreli oldu. Göztepeli futbolseverler o sezon deplasmanda Beşiktaş ile oynanan maçın ardından rakip tribünlerin kendisine yönelik tezahüratına alkışla karşılık veren Ba'yı yuhalayarak protesto etti. Demba Ba sezon bitiminde Göztepe'den ayrılıp Çin'e döndü. Jahovic ve Demba Ba'dan kısa süreli olsa da verim alan sarı-kırmızılılarda Süper Lig döneminde takıma kazandırılan Nabil Ghilas, Sokol Cikalleshi, Samed Ali Kaya, Eren Derdiyok, Deniz Kadah ve Cameron Jerome bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. Yine 2017-2018'de Gaziantepspor'dan transfer edilen Cezayirli Ghilas, 1.5 sezon oynadığı Göztepe'de formsuzluğu ve disiplinsizliği ile ön plana çıktı.

EREN HAYAL KIRIKLIĞI

Kadro dışı dahi bırakılan oyuncu toplam 29 lig maçında 7 gol attı. Cikalleshi ise 2018-2019'da geldi. Sadece 6 ay sarı-kırmızılı formayı giyen Arnavut futbolcu Süper Lig'de gol atamazken, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında 2 gol kaydetti. Samed Ali Kaya da 2018-2019'da kadroya dahil olsa da 3 lig maçına çıkıp devre arasında BŞB Erzurumspor'a kiralandı. Göz-Göz'ün bu sezon büyük umutlarla Galatasaray'dan aldığı Eren Derdiyok büyük hayal kırıklığı yarattı. İzmir temsilcisinde 5 Süper Lig, 4 de kupa müsabakası oynayan gurbetçi futbolcu devre arasında kadro dışı kaldı. Eren Derdiyok ligde golle tanışamazken, kupada 4 maçta 3 kez ağları sarstı.

ADEBAYOR BİTİYOR

Göztepe'nin mevcut kadrosunda yer alan Deniz ile Jerome gol yollarındaki sıkıntıları gideremedi. Geçen sezon Göztepe'ye imza atan ikiliden Deniz, zaman zaman santrforda değerlendirildi ancak geçen yılın ikinci yarısında iyi performans sergilese de özellikle bu yıl takıma ilaç olamadı. İngiliz oyuncu Jerome ise 2018-2019 sezonunda 28 maçta 5 gol atarken, bu sene ise 12 karşılaşmada 2 kez sevinç yaşadı. Forvet oyuncularından bir türlü yüzü gülmeyen Göztepe, ocak ayında yine kendisini şahlandıracak bir golcüyü almak için kolları sıvadı. Yönetimin listesindeki son olarak Kayserispor forması giyen Emmanuel Adebayor ile prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi. Göz-Göz'ün Kayserispor'la yollarını ayıran dünyaca ünlü Togolu golcünün transferini en kısa sürede açıklaması bekleniyor.

DHA