İZMİR, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig ekibi Göztepe, uzun süredir yollarını ayırmaya çalıştığı Nabil Ghilas'ın sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Nabil Ghilas'la yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Ghilas'a devam eden spor yaşantısında başarılar dileriz" denildi. Göztepe'ye 2017 yılında Gaziantepspor'dan 3 yıllığına transfer olan Cezayirli santrfor, geçen sezon 8 maçta görev alıp, 1 gol atmıştı.