Göztepe’de forvet krizi!

Bu sene gol yollarında büyük sıkıntı çeken Sarı-Kırmızılılar 25 haftada rakip filelere sadece 26 gol bırakarak ligin en az üreten ekiplerinden biri oldu. Geçen sezon 25 haftada Süper Lig’de 38 kez ağları sarsan Göztepe, 2016-17’de 1. Lig’de Play-Off şampiyonu olduğu dönemde yine 25 maç sonunda 38 gol atmayı başardı. Göz Göz’de forvetlerden Jerome 3, Deniz 2, Ghilas da 1 gol atabildi. Cikalleshi ise gol sevinci yaşayamadan Akhisarspor’un yolunu tuttu. Beşiktaş’ın misafiri olacak İzmir ekibinde bitime 9 hafta kala ortaya çıkan tablo taraftarı endişelendirdi. Teknik direktör Tamer Tuna Beşiktaş karşısında forvette nasıl bir tercih yapacağını kara kara düşünüyor.