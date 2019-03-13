Göztepe’de forvet krizi!

Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalıp 27 puanla düşme hattından kurtulamayan Göztepe, son 5 yılın en kısır sezonunu yaşıyor.

13 Mart 2019, Çarşamba 06:12
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Göztepe’de forvet krizi!

Bu sene gol yollarında büyük sıkıntı çeken Sarı-Kırmızılılar 25 haftada rakip filelere sadece 26 gol bırakarak ligin en az üreten ekiplerinden biri oldu. Geçen sezon 25 haftada Süper Lig’de 38 kez ağları sarsan Göztepe, 2016-17’de 1. Lig’de Play-Off şampiyonu olduğu dönemde yine 25 maç sonunda 38 gol atmayı başardı. Göz Göz’de forvetlerden Jerome 3, Deniz 2, Ghilas da 1 gol atabildi. Cikalleshi ise gol sevinci yaşayamadan Akhisarspor’un yolunu tuttu. Beşiktaş’ın misafiri olacak İzmir ekibinde bitime 9 hafta kala ortaya çıkan tablo taraftarı endişelendirdi. Teknik direktör Tamer Tuna Beşiktaş karşısında forvette nasıl bir tercih yapacağını kara kara düşünüyor.

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