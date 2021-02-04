Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe, iki kez öne geçtiği maçta sahasında Yeni Malatyaspor’la 2-2 berabere kaldı. Yeni Malatyaspor karşısında takımının 2 golünü kaydeden ve bu sezonki gol sayısını 7’ye yükselten Cherif Ndiaye, sarı-kırmızılı ekipte Halil Akbunar’ı geçerek en golcü isim konumuna yükseldi. Türkiye kariyerine Göztepe ile başladıktan sonra Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formaları giyen Adis Jahovic, ara transfer döneminde döndüğü Göztepe ile ilk maçına çıktı.

Yedek soyunduğu karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Jahovic, sarı-kırmızılı formayı son olarak 27 Ocak 2018’deki Kayserispor maçında giymişti. Jahovic, 1104 gün sonra Göztepe adına sahada yer aldı.