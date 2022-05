Kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran eski başkan Mehmet Sepil'in ismi daha önce ilk istifa ettiğinde de gündeme gelen inşaat firması sahibi İnanç Kabadayı ile temas halinde olduğu iddia edildi. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı'nın Sepil'le bir dizi görüşmeler yaptığı ifade edilirken, devir işlemlerinin Adana Demirspor karşılaşmasının ardından hız kazanacağı bildirildi. Mehmet Sepil geçen hafta düzenlediği basın toplantısında 4 şirketin kulübe talip olduğunu ifade etti.

Uzun süre görüşme yaptığı yabancı spor fonlarının düşen gelirler nedeniyle Türk sporuna ve kulüplerine yatırım yapmak istemediğini vurgulayan Mehmet Sepil, "Yatırım için Türk şirketleri ağırlıklı. Şu an 4 şirket var. Kulübü devretmeme gibi bir ihtimali düşenemiyorum" demişti. Bu isimlerden birinin Kabadayı olduğu ileri sürüldü. Göztepe AŞ'de futboldaki haklarını bir an önce mutlaka devretmek isteyen Sepil'in ise sezon biter bitmez işlemleri sonuçlandırmak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Taraftar ve camia da erken başlayacak sezon öncesi bir an önce kulübün yapılandırmaya girmesini bekliyor.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)