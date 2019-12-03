Sezona Tamer Tuna ile başlayan Göz Göz, alınan kötü sonuçların ardından 9’uncu haftada 4-1 kaybedilen Kasımpaşa maçı sonrası genç çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Göztepe’de gerçekleşen teknik değişim, hem Süper Lig’e hem de Ziraat Türkiye Kupası’na olumlu yansıdı. Kaleci antrenörü Suat Arıcan yönetiminde önce kupanın 4’üncü turunda Sivas Belediyespor’u 3-0 yenen Göztepe, ardından ligde Trabzonspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor karşılaşmasından sonra vakit kaybetmeden İlhan Palut’u dümene geçiren İzmir ekibi, genç teknik adamla da çıkışını sürdürdü. İlhan Palut yönetiminde ilk maçını evinde Yeni Malatyaspor’la oynayan Göztepe, rakibi ile 1-1 berabere kalsa da oynanan futbol taraftarı tatmin etti. Ligin 12’nci haftasında ise sezonun flaş takımlarından Aytemiz Alanyaspor’u dış sahada 1-0 yenen Göz Göz, Fenerbahçe sınavında da galibiyeti kaçıran taraf oldu.

Başkan çok memnun

Özellikle ikinci yarıda çok istekli ve pozitif futbol ortaya koyan Palut’un Göztepe’si sahadan 1 puanla ayrılsa da tribünlerden bol bol alkış aldı. Başkan Mehmet Sepil son haftalarda sergilenen futboldan memnun kaldığını dile getirdi. Son 4 haftada 8 puanı hanesine yazdırıp tırmanışa geçen Sarı-Kırmızılılar ilk 5 yolunda camiasına umut aşıladı. Göztepe bu hafta Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.