Haftalardır istenilen form düzeyine ulaşamayan ve eleştiri oklarının hedefi olmaya başlayan Jarome'un Sivas deplasmanında kesik yiyebileceği bildirildi. Nazilli Belediyespor'la oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında gol atan Sokol Cikalleshi'nin Sivas'ta Jarome'un yerine 11'de sahaya çıkabileceği ifade edildi.

Genç golcü Samed Ali'nin ise Nazilli Belediyespor karşılaşmasında 2 asistle oynaması teknik ekibin yüzünü güldürdü. Bektaş'ın Samed Ali'yi de lig maçlarında daha sık kullanacağı öğrenildi. Sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlığı tamamen atlatan Arnavut futbolcu Cikalleshi bu sezon ligde 6 maça çıkarken, hiçbirine ilk 11'de başlamadı.Toplam 123 dakika oynayan deneyimli golcü kupadaki 2 maçta 165 dakika oynayıp 2 gol attı. Büyük beklentilerle sarı-kırmızılılara gelen Jarome ise 11 Süper Lig müsabakasında forma giyip 2 kez gol sevinci yaşadı.



