Sezonun ilk yarısında sadece 2 gol atıp eleştirilen Senegalli golcü son haftalarda yedek kulübesine çekilirken, ikinci yarının başlamasıyla eski günlerine döndü.

İlk olarak 4-0 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasında 3 gol birden atan 26 yaşındaki futbolcu, son Başakşehir mücadelesini de boş geçmedi. İkinci yarının ilk 4 haftasında 4 kez sevinç yaşayan Ndiaye toplam gol sayısını da 6'ya çıkararak takımın en skorer ismi olmayı başardı. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun ikinci yarıda vazgeçilmezleri arasına giren Ndiaye, hem santrfor hem de kanat bölgelerinde görev yaptı.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)