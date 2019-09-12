Süper Lig’de 15 Eylül Pazar günü Çaykur Rizespor’a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Wallace Reis ve Hakan Çinemre’nin yanı sıra milli takımlarda bulunan Beto, Bubacarr Sanneh, Ege Özkayımoğlu ve Yusuf Talum idmanda yer almadı.