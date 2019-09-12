Göztepe'de Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor

Süper Lig’de 15 Eylül Pazar günü Çaykur Rizespor’a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

12 Eylül 2019, Perşembe 00:19
- A +
Göztepe'de Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor

Süper Lig’de 15 Eylül Pazar günü Çaykur Rizespor’a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Wallace Reis ve Hakan Çinemre’nin yanı sıra milli takımlarda bulunan Beto, Bubacarr Sanneh, Ege Özkayımoğlu ve Yusuf Talum idmanda yer almadı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...