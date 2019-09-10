Göztepe’de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’de 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde taktik çalıştı.
Göztepe’de milli takımlarda bulunan Beto, Bubacarr Sanneh, Ege Özkayımoğlu ve Yusuf Talum’un yanı sıra sakatlıkları bulunan Wallace Reis ve Hakan Çinemre antrenmanda yer almadı.