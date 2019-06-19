Göztepe’de Caner tamam Emrah Başsan yolda

Son 4 sezondur Yeşil-Siyahlı formayı giyen 31 yaşındaki futbolcuyla küçük pürüzlerin kaldığı ve en kısa zamanda resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Caner transferinde sona gelen Göztepe’nin, Akhisar gibi küme düşme acısı yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un kanat oyuncusu Emrah Başsan’la da ciddi şekilde ilgilendiği vurgulandı. Emrah’ın da Göztepe’ye gelmeyi çok istediği ve bu transferin en kısa zamanda netlik kazanacağı ileri sürüldü.