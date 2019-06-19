Göztepe’de Caner tamam Emrah Başsan yolda
Göztepe yerli transferinde hamlelere başladı. Sarı-Kırmızılılar teknik direktör Tamer Tuna’nın raporu doğrultusunda küme düşen Akhisarspor’la yollarını ayıran stoper Caner Osmanpaşa ile prensipte anlaşma sağladı. Sırada ise Emrah Başsan var.
Son 4 sezondur Yeşil-Siyahlı formayı giyen 31 yaşındaki futbolcuyla küçük pürüzlerin kaldığı ve en kısa zamanda resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
Caner transferinde sona gelen Göztepe’nin, Akhisar gibi küme düşme acısı yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un kanat oyuncusu Emrah Başsan’la da ciddi şekilde ilgilendiği vurgulandı. Emrah’ın da Göztepe’ye gelmeyi çok istediği ve bu transferin en kısa zamanda netlik kazanacağı ileri sürüldü.