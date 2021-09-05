Geçen hafta içinde Tayfun Korkut'la masaya oturup son anda imza atmadan masadan kalkan Göz-Göz, Aytemiz Alanyaspor 'dan ayrılan 41 yaşındaki Atan'la da orta yolu bulamadı. Genç teknik adam, yapılan görüşmeler sonrası yönetime bir süre dinlenip takım çalıştırmayacağını bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, bu gelişme üzerine Emre Belözoğlu ve Hamza Hamzaoğlu'nu gündemine aldı.

Geçen sezonun son haftalarında Fenerbahçe 'yi çalıştıran Türk futbolunun en önemli eski yıldızlarından Emre Belözoğlu'nun UEFA Pro Lisans diplomasının olmamasının yönetimi düşündürdüğü öğrenildi. Daha önce Galatasaray 'la 2014-2015 sezonunda şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu, son olarak geçen sezon Kayserispor'da görev aldı. Süper Lig'de yıllardır tercihini yerli teknik adamlardan yana kullanan Başkan Mehmet Sepil'in ilk kez yabancı bir teknik direktörü gündeme alabileceği de öğrenildi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)