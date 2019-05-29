Göztepe’de büyük değişim

Teknik direktör Tamer Tuna ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ege ekibinde ilk yolcu kanat oyuncusu Tayfur Bingöl oldu.

3 sezondur Göztepe formasını terleten 26 yaşındaki futbolcu ile takım kümede kalır kalmaz resmen vedalaşıldı. Bu sezon özellikle birçok yabancı oyuncusundan verim alamayan İzmir ekibinde kulübe yük olan isimlerle de kesin olarak yolların ayrılacağı kaydedildi.

Tuna’nın sağlıklı bir yapı oluşturabilmek için ara vermeden yeni sezon planlamasına başladığı kaydedildi. Genç teknik adamın bir türlü verim alınamayan Agbenyenu, Grillo, Ngando, Ghilas, Gouffran, Borges ve Kadu gibi isimleri kadroda düşünmediği bildirildi.