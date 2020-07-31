Göztepe’de Borges gidiyor

Yeni sezonda yeni bir yapılanmaya girmeye hazırlanan Göztepe’de İlhan Palut’un Kurban Bayramı’nın ardından resmi sözleşmeye imza atacağı açıklanırken, özellikle iç transferde hareketli günler devam edecek. Sözleşmeleri sona eren kaleci Beto, orta saha Andre Castro, stoper Reis ile golcüler Jerome ve Deniz’le yollarını ayıran Göztepe’de Borges’le de vedalaşılacağı öğrenildi.