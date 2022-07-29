Göztepe 'ye 2020-2021 sezonunun devre arasında Ankaraspor'dan gelen 27 yaşındaki futbolcu, bir türlü sarı-kırmızılılarda beklediği performansa ulaşamadı. Göztepe'de ilk senesinde sadece 6 maça çıkan deneyimli futbolcu, geçen sezon da aynı sayıda müsabakaya çıktı.

Bir türlü teknik ekibin planlarında yer alamayan Beykan 2021-2022'nin devre arasında Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Bandırmaspor'a kiralandı. Bordo-beyazlı ekipte toparlanan Beykan Şimşek, 14 karşılaşmada oynadı. Bandırmaspor'la Play-Off finalinde de boy gösteren oyuncu, sezon bitiminde Göztepe'ye döndü. Takımla çalışmalara başlayan oyuncunun bu sezon İzmir ekibinde kalacağı ifade edildi.

DHA