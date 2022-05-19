İki futbolcuyu da takımda tutmaya karar veren kurmayların Di Santo ve Tijanic için gelen teklifleri değerlendirdiği vurgulandı. Sezon başında Belçika'nın Gent takımından gelen Arslanagic 32 lig maçına çıkıp 2 gol attı. Geçen sezon kadroya dahil edilen Mihojevic ise ağır bir sakatlık geçirdi. Tedavisi biten ve sahalara dönen 26 yaşındaki Boşnak stoper bu sezon 3 maça çıktı.

DHA