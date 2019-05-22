Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yarışındaki son hafta maçında pazar günü Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe'de biletler satışa çıktı. Bilet fiyatları VIP tribün 109, numaralı 54, maraton 38, kale arkası 22, misafir tribün 28.5 TL olarak belirlendi. Göztepe taraftarları sosyal medyadan çağrı yaparak kritik maçta Ankaragücü taraftarlarına tribün yasağı konulmasına kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Konuk Ankaragücü taraftarlarlarının da Bornova Stadı'ndaki yerlerini almaları bekleniyor. Göztepe-Ankaragücü maçı, Süper Lig'de düşme hattını ilgilendiren tüm karşılaşmalar gibi 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.