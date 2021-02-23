Süper Lig’de Göztepe son 2 haftada fırtına gibi esti. Önceki hafta evinde son şampiyon Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup edip kara bulutları dağıtan sarı-Kırmızılılar, Kadıköy’de Fenerbahçe galibiyetiyle adeta bayram yaptı. Şampiyonluğun güçlü adayı Fenerbahçe deplasmanında 21 yıl sonra kazanan Göztepe, 1-0’lık galibiyetin ardından büyük coşku yaşadı. Halil’in golüyle 3 puana uzanan Sarı-Kırmızılı futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Alt sıralarla bağını iyice koparan Göztepe, 32 puana ulaşarak 10’uncu sıraya kadar yükselirken özellikle Alpaslan Öztürk'ün takıma dönüşü büyük fark yarattı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeterince şans bulamayan başarılı stoper, tam olarak iyileşip geri döndükten sonra takım 6 puan kazandı.

Atınç'ı da toparladı

Başakşehir maçında ve Fenerbahçe karşısında kusursuz bir performans ortaya koyan Alpaslan, savunmayı toparlarken teknik direktör Ünal Karaman'ı da rahatlattı. Atınç'ı da toparlayan 27 yaşındaki futbolcu tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.