Göztepe'de Ahmet Fazıl Afacan'la anlaşma sağlanamadı
Göztepe'de Ahmet Fazıl Afacan'la anlaşma sağlanamadı
Göztepe’de Mehmet Sepil’in başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa etmesinin ardından kulüp hisselerinin devri için talipler artarken, sarı-kırmızılılara yatırım yapmayı planlayan Trabzonlu iş adamı Ahmet Fazıl Afacan anlaşma sağlayamadıklarını açıkladı.
Sepil’le görüştüğünü doğrulayan Afacan, “ Göztepe ’ye yatırım yapmak için görüşmelerimiz oldu. Ancak anlaşma sağlayamadık. Mehmet Sepil değerli bir başkan ve futbol adamıdır. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.