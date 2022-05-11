Sepil’le görüştüğünü doğrulayan Afacan, “ Göztepe ’ye yatırım yapmak için görüşmelerimiz oldu. Ancak anlaşma sağlayamadık. Mehmet Sepil değerli bir başkan ve futbol adamıdır. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

DHA