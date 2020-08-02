Göztepe’de 1.1 milyon Braga’ya 500 bin!

32 yaşına gelen başarılı orta saha oyuncusu Porto’dan transfer olduğu Kasımpaşa’da 1 milyon Euro yıllık ücrete forma giyiyordu. Castro, 4 yıllık sözleşmesini tamamladıktan sonra gittiği Göztepe’ye ise 1.1 milyon Euro’dan 3 yıllık imza atmıştı. Kontratı sona eren ve kendisine önerilen yeni mukaveleyi beğenmeyen Portekizli’nin Braga’ya yıllık 500 bin Euro’ya imza attığı ifade edildi. Castro’nun Türkiye’de 7 senede kazandığı para için Portekiz’de 15 yıl oynaması gerekiyor.