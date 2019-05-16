Alacağı galibiyetle ligde kalmayı garantileyebilme fırsatı bulunan Göztepe, Bursa maçı hazırlıklarını eksik sürdürüyor. Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duruldu. Sarı-Kırmızılı futbolcular antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı. Göztepe’de sakatlıkları bulunan oyunculardan Cameron Jerome, Serdar Gürler, Yasin Öztekin’in yanı sıra Nabil Ghilas, Adama Traore, Kadu, Fausto Grillo, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin’in tedavilerine devam edildi. Jerome ve Yasin’in yetişmesi beklenirken Serdar’ın durumunun ise belirsizliğini koruduğu öğrenildi.