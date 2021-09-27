Göztepe yine kayıp

Ligin ilk 3 haftasında 2 puan toplayabilen Göztepe , Sivasspor mücadelesi sonrasında teknik direktör Ünal Karaman'ın görevine son verirken, yerine Nestor El Maestro'yu getirmişti. Sırp çalıştırıcı, çıktığı ilk maçta Başakşehir'i 2-1 devirirken, gelecek adına iyi sinyaller vermişti. Ancak aradan geçen süre içerisinde Sarı-Kırmızılılar'da işler istenildiği gibi gitmedi. Başakşehir galibiyetinin ardından Altay ve Hatayspor'a mağlup olan Göztepe, dün de Galatasaray karşısına çıktı. İzmir temsilcisi, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadelede üstünlüğünü koruyamadı.

Haftaya rakip Giresun

Galatasaray ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyarken, Göz Göz ise karşılaşmada 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. 7 hafta sonunda 5 puan toplayabilen Göztepe, 5 puanla düşme hattında, 18. sırada yer aldı. Sarı-Kırmızılılar, gelecek hafta ise 19. sırada yer alan ve henüz galibiyet ile tanışamayan Giresunspor ile kozlarını paylaşacak.

İrfan Can'dan büyük hata

Göz Göz'ün genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, dün oynanan Galatasaray mücadelesinde takımının 1-0 önde olduğu dakikalarda kritik bir hata yaptı. 23 yaşındaki eldiven, 49. dakikada Halil Dervişoğlu'nun şutunda topu elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. İrfan Can, yediği gol dışında zaman zaman basit hatalar da yaptı.

Halil Akbunar'dan ilk asist geldi

Sarı-Kırmızılılar'da hücumdaki en etkili silahlarından biri olan Halil Akbunar, geçtiğimiz sezonu 10 asist ile tamamlamıştı. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezonki ilk gol pasını ise Galatasaray karşısına verdi. Halil, 43. dakikada Cherif Ndiaye'nin attığı golün pasını veren isim oldu. Yıldız oyuncu, sahada kaldığı süre içerisinde takımı için elinden geleni yaptı.

Cherif Ndiaye 2 maç sonra...

İzmir ekibinin golcüsü Cherif Ndiaye, 12 Eylül'de oynanan Başakşehir karşılaşmasından sonra ilk kez gol sevinci yaşadı. Altay ve Hatayspor maçlarını boş geçen 25 yaşındaki forvet, 43'teGalatasaray ağlarını sarstı. Senegalli oyuncu, bu sezon 2. kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

'Gol onlara moral verdi'

Göztepe'nin başarılı stoperi Dino Arslanagic, alınan yenilginin ardından konuştu. Belçikalı savunmacı, "Galatasaray'ın bizimle aynı durumda olduğunu ve kazanması gerektiğini biliyorduk. İlk golü atarsak, taraftarlarıyla gerginlik yaşayacaklarını da biliyorduk. Durumu eşitlediler, bu onlara moral verdi ve ikinci golü buldular" ifadelerini kullandı.



