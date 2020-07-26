Göztepe, Wallace Reis ile yollarını ayırdı

Pandemi dönemine kadar Süper Lig'de gayet iyi bir performans sergileyen fakat liglerin yeniden başlamasıyla istediği sonuçları alamayan Göztepe'de yaprak dökümü sürüyor. Beto, Andre Castro, Deniz Kadah'ın ardından tecrübeli futbolcu Wallace Reis ile de yollar ayrıldı.

1987 doğumlu Brezilyalı Wallace Reis, 2.5 yıldır Göztepe'de forma giyiyordu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"2,5 sezondur kadromuzda yer alan Wallace Reis'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz."







