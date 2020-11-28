İZMİR, (DHA)

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'ndaki son 2 maçında Fenerbahçe ve İzmirspor'u 3-1 mağlup ederek çıkışa geçen Göztepe yarın deplasmanda zirve takipçisi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak 7'nci hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak. Göz-Göz, 5'te 5 yapan rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. İzmirspor ise 16.30'da deplasmanda Mehmet Erdem Marmara Akademi ile karşılaşacak. Bu maç TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.