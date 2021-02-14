Göztepe, Ünal Karaman’la ilk kez kazandı

Göztepe, Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Ünal Karaman yönetiminde 5. maçına çıkan Göztepe, tecrübeli teknik adamla ilk kez kazandı. Ligde Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor’a 2-1, Gaziantep’e 2-0 mağlup olan ve Yeni Malatyaspor’la 2-2 berabere kalan Göztepe, Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Puanını 29’a çıkaran Göztepe maç fazlası ve averajla 10. sırada yer aldı.

Soner ve Zulj’ün 4. golü

Takımın ilk golünü kaydeden Soner Aydoğdu bu sezon 4. golüne imza attı. Soner Aydoğdu son golünü 14. haftada Galatasaray karşısında kaydetmişti. Medipol Başakşehir’den Göztepe’ye transfer olan Soner Aydoğdu geçen sezon Göztepe’nin 2-1 mağlup olduğu Medipol Başakşehir karşılaşmasında da 1 gol atmıştı.

Göztepe’nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Peter Zulj de bu sezon 4. golüne ulaştı.