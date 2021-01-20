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Göztepe, Ünal Karaman’ı resmen açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman’la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

20 Ocak 2021, Çarşamba 15:03 Son Güncelleme:
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Göztepe, Ünal Karaman’ı resmen açıkladı!

Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman’la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. 

Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alıyor.

Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

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