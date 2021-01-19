Göztepe Ünal Karaman ile anlaştı

Antalyaspor maçının ardından İlhan Palut’la yollarını ayırıp henüz yeni çalıştırıcısını belirlemeyen Göz Göz’de yönetimin takım planlaması ve bütçe konusunda kararını verdiği öğrenildi. Ünal Karaman’la bir görüşme gerçekleştiren Başkan Mehmet Sepil’in deneyimli teknik adamda karar kıldığı ve Karaman’ın bu hafta içinde kurmaylara kesin cevabını vereceği kaydedildi. Son olarak geçen sezon Trabzonspor ve Çaykur Rizespor’u çalıştıran Karaman’ın Gençlerbirliği maçını da tribünden izleyebileceği kaydedildi.

Diabate imzalıyor

Transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe, Trabzonsporlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate transferi için kulübüyle her konuda anlaştı. Diabate’nin İzmir’e gelip sözleşme imzaladıktan sonra takıma katılacağı vurgulandı. Yunanistan’ın PAOK takımında top koşturan Nijeryalı orta saha Anderson Esiti ve Stoke City’de forma giyen kanat Tom Ince transferlerinde de sona gelen İzmir ekibinin bugün oynanacak olan Gençlerbirliği maçının ardından imzaları art arda attıracağı vurgulandı.