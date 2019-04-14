Göztepe tükeniyor

Galibiyet hasretini 7 maça çıkaran sarı kırmızılılar her hafta umut tüketmeye devam ederken, kurtarıcı olarak göreve getirilen teknik direktör Tamer Tuna da henüz siftah yapamadı. Geçen sezon Göz-Göz'le sezonu 6'ncı sırada tamamlayıp lig bitiminde görevinden ayrılan Tuna, Kemal Özdeş'in yerine 23'üncü haftada dümene geçti.

Tamer Tuna önderliğindeki Göztepe, 5 karşılaşmada sadece 2 beraberlik alabildi. Bir türlü 3 puan hasretini dindiremeyen sarı kırmızılılar son olarak Kemal Özdeş yönetiminde 10 Şubat'ta oynanan maçta Aytemiz Alanyaspor'u Bornova Stadı'nda 3-2 yendi. Daha sonra Kayserispor, Trabzonspor, Beşiktaş, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor müsabakalarını kaybeden İzmir ekibi, Konyaspor ve Kasımpaşa ile yenişemeyip toplamda 19 puan kaybetti. Oynadığı 28 maçta 17'nci mağlubiyetini yaşayan Göztepe, Süper Lig'de en çok kaybeden takım unvanını aldı.

TUNA: KÜMEDE KALACAĞIZ

Süper Lig'de kalan 6 karşılaşmada BŞB Erzurumspor, Başakşehir (D), Antalyaspor, Sivasspor, Bursaspor (D) ve Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna kümede kalacaklarına inandığını bir kez daha söyledi. Psikolojik olumsuzlukları yeneceklerini ifade eden genç teknik adam, "Oynadığımız 5 maçın hepsini kazanibilecek görüntüyü ortaya koyduk. Maalesef netice alamadık. Son 3 maçı 1-0 kaybeden bir Göztepe olduk. Şansımız devam ettiği için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Tamamıyla Göztepe'nin ligde kalmasına odaklanmış bir anlayıştayız" ifadelerini kullandı.

DHA