Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor’u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan ve 37. haftayı maç yapmadan geçecek Göztepe, 1 günlük iznin ardından Trabzonspor maçı için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı pas çalışmasıyla tamamladı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları devam eden Marko Mihojevic, Dzenan Burekovic ve Atınç Nukan idmanda yer almadı.