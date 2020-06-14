'Göztepe - Trabzonspor maçında ilkleri yaşadık'

3 aylık zorunlu koronavirüs arasının ardından, çok özlediğimiz futbola ‘merhaba’ demenin heyecanını yaşadığımız Göztepe Trabzonspor maçı, 4 golle özlemimizi giderdi. Yeni normal kuralları çerçevesinde çarşamba günü PCR testi ile başlayan akreditasyon süreci de dahil Cuma gününü biz de izleyiciler gibi iple çektik.

Stat girişinde ateş ölçümlerimiz ile başlayan ve sosyal mesafe kurallarına uygun önlemler, maske takılarak geçirilen maç serüveni hepimiz için bir ilkti. Alışık olduğumuz düzenden çokfarklı çalışma tertibiyle birlikte başlayan maçta, verilen uzun aranın özellikle Trabzonspor’u çok etkilemediğini, sanki lige hiç ara verilmemiş gibi dinamik, güçlü ve coşkulu futbolunu gördük. Hatta Guilherme’nin atılması sonrası maça denge gelir diye düşünmüştüm ki, 87 günü çok iyi değerlendirdiği her halinden belli olan Trabzonspor 10 kişi kalmasına rağmen yine tüm ağırlığını hissettirdi. Göztepe ise hem fiziki hem de mental olarak yeniden başlayan lige henüz hazır olmadığını gösterdi.

Seyircisiz futbolun bir yanı eksik kalmış olsa da yeni normalin kurallarına harfiyen uyularak yeniden başlayan ligimizin, en kısa zamanda taraftarlarına da kavuşması tüm futbolseverlerin ortak dileği.