Göztepe - Trabzonspor (CANLI)
Corona Virüs nedeniyle verilen ara sonrası Süper Lig'de heyecan yeniden başladı. Süper Lig'de ilk 26 hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Göztepe deplasmanında kazanarak liderliğini korumak istiyor. Son dönemde çıkışa geçen Göztepe ise Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak. Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna yer almıyor. Göztepe - Trabzonspor maçının canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de perde yeniden açılırken, 53 puanlı lider Trabzonspor, 37 puanla 8'inci basamaktaki Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor zorlu deplasmanda kazanarak liderlik koltuğundan düşmek istemiyor. Göztepe ise İlhan Palut ile son dönemde çıkış yakalamıştı. Sarı-kırmızılı takım sahasında Trabzonspor'u yenerek bu çıkışını sürdürmek istiyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Göztepe 1-0 kazanmıştı.
Göztepe - Trabzonspor ilk 11'ler...
Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth