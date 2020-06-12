Göztepe - Trabzonspor (CANLI)

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de perde yeniden açılırken, 53 puanlı lider Trabzonspor, 37 puanla 8'inci basamaktaki Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor zorlu deplasmanda kazanarak liderlik koltuğundan düşmek istemiyor. Göztepe ise İlhan Palut ile son dönemde çıkış yakalamıştı. Sarı-kırmızılı takım sahasında Trabzonspor'u yenerek bu çıkışını sürdürmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Göztepe 1-0 kazanmıştı.





Göztepe - Trabzonspor ilk 11'ler...

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth









MAÇ BAŞLADI







