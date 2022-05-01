Spor Toto Süper Lig ’in 35. hafta maçında Göztepe , konuk ettiği Çaykur Rizespor ’a 7-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Sorumlusu Serdar Sabuncu, açıklamalarda bulundu.

Serdar Sabuncu, “Gerçekten bizim için çok üzücü ve acı bir skorla karşı karşıya kaldık. Kırılgan yapımız, oyunun başında yediğimiz art arda goller ve küme düşmenin yaşattığı konsantrasyon eksikliği skorun bir anda aleyhimize dönmesine sebep oldu. Oyunun gidişatında reaksiyon gösterme konusunda eksik kaldık. İkinci yarıda merkez orta sahaya yaptığımız hamleler karşılık bulmadı. Rakibimiz girdiği pozisyonların tamamını gole çevirdi. Çok üzgünüz. Umarım bundan sonra skor ve mücadele olarak zayıflığı camiamıza yaşatmayız“ dedi.